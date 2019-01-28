أوساكا تعتلي صدارة تصنيف محترفات التنس

وتغلبت أوساكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على التشيكية بترا كفيتوفا 7-6 (7-2) و5-7 و6-4 السبت.

وباتت أوساكا أول لاعبة يابانية وآسيوية في التاريخ تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي والأصغر سناً (21 عاماً و104 أيام) تحقق هذا الانجاز منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي (20 عاماً و92 يوماً)عام 2010.

وكانت أوساكا علقت على تصدرها التصنيف العالمي على حساب الرومانية سيمونا هاليب بقولها بعد إحرازها اللقب في أستراليا "فرحتي لا توصف كوني سأصبح الرقم واحد على مستوى العالم. لطالما حلمت بهذا المركز وأنا أشعر بالفخر بأن أكون جزءاً من مجموعة من نخبة اللاعبات اللواتي نجحن في اعتلاء هذا المركز".

أما كفيتوفا منافستها في المباراة النهائية، فصعدت بدورها أربع مراتب لتحتل المركز الثاني.

أما الخاسرة الكبرى، فكانت الدنماركية كارولاين فوزنياكي التي فقدت الكثير من النقاط كونها كانت تحمل لقب البطولة الأسترالية العام الماضي وودعت مبكراً هذا العام، وقد تراجعت من المركز الثالث إلى التاسع.

وقفزت الأميركية دانييل كولينز التي كانت إحدى المفاجآت في بطولة أستراليا المفتوحة، 12 مركزاً وباتت تحتل المركز الثالث والعشرين.

كما صعدت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس 5 مراكز وباتت في المركز الحادي عشر.

تصنيف العشر الأوليات:

1 - اليابانية ناومي أوساكا 7030 نقطة.

2- التشيكية بترا كفيتوفا 6290 نقطة.

3- الرومانية سيمونا هاليب 5582 نقطة.

4- الأميركية سلون ستيفنس 5307 نقطة.

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5100 نقطة.

6- الألمانية أنجيليك كيربر 4965 نقطة.

7- الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 4940 نقطة.

8- الهولندية كيكي برتنز 4430 نقطة.

9 - الدنماركية كارولاين فوزنياكي 3566 نقطة.

10 - البيلاروسية أرينا سابالنكا 3485 نقطة.