أوساكا تصعد إلى المركز الثالث في تصنيف المحترفات

وتقدمت ابنة الـ21 عاما التي سبق لها تصدر التصنيف في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، إلى المركز الثالث على حساب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي ودعت دورة بكين من الدور ربع النهائي.

ورغم خسارتها النهائي أمام بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2018 وأستراليا المفتوحة لهذا العام، ابتعدت بارتي في الصدارة عن التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية، حيث أصبح الفارق بينهما 1081 نقطة، بعدما ودعت الأخيرة دورة بكين من الدور الأول.

وتراجعت الرومانية سيمونا هاليب مركزاً واحداً وأصبحت سادسة لصالح الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو المتوجة هذا الصيف بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وذلك بخروجها من الدور الثاني في بكين مقابل وصول أندرييسكو، الرومانية الأصل، إلى ربع النهائي حيث خرجت على يد أوساكا.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 7096 نقطة

2- التشيكية كارولينا بليشكوفا 6015

3- اليابانية ناومي أوساكا 5621

4- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5525

5- الرومانية بيانكا أندرييسكو 5041

6- الرومانية سيمونا هاليب 4962

7- التشيكية بترا كفيتوفا 4776

8- الهولندية كيكي برتنز 4495

9- الأميركية سيرينا وليامس 3935

10- السويسرية بيليندا بنسيتش 3848



