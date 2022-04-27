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تنس

أوساكا تستلهم من نادال للنجاح على الأراضي الترابية

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أقرت اليابانية ناومي أوساكا الأربعاء أنها استلهمت من أساليب معينة للإسباني رافايل نادال لتطوّر أداءها على الملاعب الترابية، وذلك عشية انطلاق دورة مدريد للألف ضمن دورات رابطة المحترفات على هذه الأرضية.

REUTERS

وقالت المصنفة أولى عالميًا سابقًا التي استعدت للموسم الترابي بتدريبها لعدة أيام في مايوركا، مقر أكاديمية نادال "أعتقد أنني سرقت منه أحد الأساليب التي يستخدمها وطبقتها في التدريب مؤخرًا".

وتابعت مبقيةً المسألة غامضة "يبدو الأمر كما لو كان لديّ خيطًا إضافيًا في قوسي (...) إما ستسير الأمور بشكل جيد جدًا أو سيئ جدًا، لا حل وسط. لكنني أعتقد أنه نظرًا للطريقة التي نفذتها، فإنها سارت بشكل جيد".

وأضافت اليابانية "أردت مراقبة اللاعبين المميزين على الملاعب الترابية خلال التمارين، لأنني أعتقد أنني من الأشخاص الذين يتعلمون بطريقة سريعة إذا شاهدت عن قرب".

رافايل نادال دورة مدريد للتنس ناومي أوساكا
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