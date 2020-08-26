أوساكا إلى ربع نهائي دورة سينسيناتي

وتلتقي بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2018، مع الأستونية انيت كونتافيت الثانية عشرة في البطولة والفائزة على التشيكية ماري بوزكوفا 6-3 و6-3.

وبلغت الدور ذاته أيضاً البريطانية جوانا كونتا الثامنة في البطولة بتغلبها على الروسية فيرا زفوناريفا 6-4 و6-2، والبلجيكية إليز مرتنز الرابعة عشرة في البطولة بفوزها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-2 و6-3.

وخرجت البيلاروسية ارينا سابالينكا من الدور الثالث بخسارتها امام الاميركية جيسيكا بيغولا 2-6 و6-2 و3-6.

وتشكل سينسيناتي أولى دورات المحترفين منذ التوقف الذي فرضه "كوفيد-19"، في حين عاودت المحترفات نشاطهن في أوائل الشهر الحالي عبر دورة باليرمو.

وترتدي دورة سينسيناتي أهمية مضاعفة، ليس لأنها تشكل وحسب تحضيراً لبطولة فلاشينغ ميدوز المقررة بين 31 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر، بل لأنها ستعطي القيمين على اللعبة فكرة واضحة حول كيفية إدارة الأمور في بيئة آمنة وصحية.

