العربية
English
دوري أبطال أوروبا
تنس

أوساكا إلى ربع نهائي دورة سينسيناتي

من قبل

بلغت اليابانية ناومي أوساكا العاشرة عالمياً والرابعة في الدورة ربع النهائي من بطولة سينسيناتي الأميركية الدولية لكرة المضرب، بفوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-3 و6-1 في 70 دقيقة.

AFP

وتلتقي بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2018، مع الأستونية انيت كونتافيت الثانية عشرة في البطولة والفائزة على التشيكية ماري بوزكوفا 6-3 و6-3.

وبلغت الدور ذاته أيضاً البريطانية جوانا كونتا الثامنة في البطولة بتغلبها على الروسية فيرا زفوناريفا 6-4 و6-2، والبلجيكية إليز مرتنز الرابعة عشرة في البطولة بفوزها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-2 و6-3.

وخرجت البيلاروسية ارينا سابالينكا من الدور الثالث بخسارتها امام الاميركية جيسيكا بيغولا 2-6 و6-2 و3-6.

وتشكل سينسيناتي أولى دورات المحترفين منذ التوقف الذي فرضه "كوفيد-19"، في حين عاودت المحترفات نشاطهن في أوائل الشهر الحالي عبر دورة باليرمو.

وترتدي دورة سينسيناتي أهمية مضاعفة، ليس لأنها تشكل وحسب تحضيراً لبطولة فلاشينغ ميدوز المقررة بين 31 آب/أغسطس و13 أيلول/سبتمبر، بل لأنها ستعطي القيمين على اللعبة فكرة واضحة حول كيفية إدارة الأمور في بيئة آمنة وصحية.
 

دورة سينسيناتي ناومي أوساكا
السابق جابر تقصي حاملة لقب سينسيناتي
اقرأ
جابر تقصي حاملة لقب سينسيناتي
التالي أنس جابر تواصل تألقها في بطولة
اقرأ
أنس جابر تواصل تألقها في بطولة سينسيناتي

آخر الأحداث