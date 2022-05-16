أنس جابر سادسة في تصنيف المحترفات للمرة الأولى

وتقدّم جابر، أول عربية دخلت لائحة العشر الأوليات في العالم العام الماضي، هذا العام مستويات مميزة، وذلك بعد أن توجت منذ عشرة أيام بلقب دورة مدريد للألف نقطة، الأكبر في مسيرتها والثاني بعد برمنغهام الإنكليزية العام الماضي.

ووصلت النجمة التونسية الأحد الى نهائي دورة روما الذي خسرته ضد المصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك بعد مشوار شاق إلى المباراة القمة.

وتقدمت جابر إلى المركز السادس على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا التي تراجعت إلى الثامن، فيما تقدمت أيضًا البيلاروسية أرينا سابالينكا مركزًا وباتت سابعة، في التغييرات الثلاثة على قائمة العشر الأوليات.



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 7061

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4911

3- الإسبانية باولا بادوسا 4770

4- اليونانية ماريا ساكّاري 4726

5- الإستونية أنيت كونتافيت 4446

6- التونسية أنس جابر 4380 (+1)

7- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3966 (+1)

8- التشيكية كارولينا بليشكوفا 3568 (-2)

9- الأميركية دانيال كولينز 3315

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3031