أنس جابر تودع دورة الياسمين بعد خسارة مفاجئة

واستمرت المباراة الماراثونية ساعتين و26 دقيقة الجمعة في الدور ربع النهائي من دورة الياسمين التونسية المفتوحة لكرة المضرب، الأولى من نوعها في البلاد، والتي تقام في محافظة المنستير الساحلية (شرق).

وكانت جابر تمني النفس بالتتويج في هذه الدورة لا سيما بأنها تقام أمام جمهورها المحلي لكن ليو كان لها رأي آخر.

وكانت جابر قدمت عروضا قوية في الأدوار الأولى من هذه الدورة ولم تخسر سوى تسعة اشواط في مباراتين امام الأميركية أن لي ثم الروسية يفغينا رودينا، لكن ليو التي بلغت الدور نصف النهائي في دورة طوكيو في ايلول/سبتمبر الماضي ونهائي دورة الرباط في ايار/مايو الماضي، نجحت في وضع حد لمشوارها.

وكسرت ليو ارسال جابر في مطلع المجموعة الأولى وحافظت على تقدمها حتى نهايتها لتفوز بها 6-3.

وشهدت المجموعة الثانية مداً وجزراً حيث تبادلت اللاعبتان كسر الارسال أكثر من مرة قبل أن تعادل التونسية الأرقام بمجموعة لكل منهما.

وظل التعادل قائما في المجموعة الثالثة الحاسمة قبل أن تخسر جابر إرسالها في وقت قاتل وتحديدا في المجموعة التاسعة لتتقدم ليو 5-4 ثم تفوز بارسالها والمباراة.

يذكر أن جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة هذا العام، احرزت لقبين منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجها في دورة مدريد للألف ودورة برلين.

