أنس جابر تودع دورة إيستبورن من الدور الثاني

وكانت جابر توجت بأول لقب في مسيرتها الاحترافية السبت بتغلبها على الروسية داريا كاساتكينا 7-5 و6-4 في المباراة النهائية لدورة برمنغهام الانكليزية، لتصبح أول لاعبة عربية تفوز بإحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات.

وخرجت أيضا الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والكندية بيانكا أندرييسكو والبولندية إيغا شفيونتيك والسويسرية بيليندا بنتشيتش المصنفات ثانية وثالثة ورابعة وسادسة على التوالي.

وخسرت سفيتولينا امام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 4-6 و6-7 (3-7)، وأندرييسكو أمام الاستونية أنيت كونتافيت 3-6 و3-6، وشفيونتيك أمام الروسية داريا كاساتكينا 6-4 وصفر-6 و1-6، وبنتشيتش أمام مواطنتها فيكتوريا غولوبيتش 4-6 و6-4.

كما خرجت الأميركية الواعدة كوري غوف بخسارتها امام اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا 6-4 و5-7 و2-6.

وبلغت الدور الثالث البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى بفوزها على الاميركية أليسون ريسك 6-1 6-4، والإيطالية كاميلا جورجي بتغلبها على الأميركية الأخرى شيلبي رودجرز 6-3 و4-6 و6-2.

