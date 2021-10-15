أنس جابر تواصل كتابة التاريخ وتبلغ نصف نهائي إنديان ويلز

واحتاجت جابر التي ضمنت اعتباراً من الإثنين المقبل أن تصبح أول عربية بين العشر الأوليات في تاريخ التصنيف المعتمد راهناً لدى المحترفين والمحترفات، إلى ساعة ونصف لتحقيق الفوز أمام "صديقتها" كونتافيت.

"مجرد بداية لأشياء رائعة"



وقالت جابر الساعية إلى اللقب الثاني هذا العام والثاني في مسيرتها الاحترافية بعد دورة برمنغهام الإنكليزية هذا الصيف "إنه لأمر مدهش. لقد كنت أعمل بجد. في نهاية العام الماضي قلت إنني أريد أن أكون بين العشر الأوليات. الناس كانوا يشُكُّون بي".

وأضافت التونسية التي خسرت مباراتين نهائيتين هذا العام في تشارلستون وشيكاغو الأميركيتين في 12 نيسان/أبريل و27 أيلول/سبتمبر توالياً: "التواجد بين العشر الأوليات أعرف أنها البداية، لن نتوقف هنا".

وتابعت جابر التي تطمح أيضاً إلى خوض بطولة الماسترز الختامية في غوادالاخارا المكسيكية الشهر المقبل "أعلم أنني أستحق هذا المكان منذ فترة طويلة منذ أن كنت ألعب بشكل جيد. لكني أريد أن أثبت أنني أستحق أن أكون هنا، أستحق أن أكون بين أفضل 10 لاعبات في العالم".

وأردفت قائلة "هناك الكثير من الأشياء التي أحتاج إلى تحسينها. أنا سعيدة جدًا، ولدي الكثير من المشاعر في الوقت الحالي، لكني ما زلت في المنافسة، لذلك أحاول التهدئة وعدم الإفراط في التفكير بشأن العشر الأوليات. ربما سأحتفل بعد البطولة. أنا فقط وثقت بنفسي، وعملت بجد، وهذه مجرد بداية لأشياء رائعة".

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر دور الأربعة لإحدى دورات الألف في مسيرتها حيث توقف مشوارها عند ربع النهائي ثلاث مرات في دورات الألف نقطة.

وكسرت جابر إرسال كونتافيت في الشوط الثالث من المجموعة الأولى لتتقدم 2-1، وسنحت لها الفرصة للتقدم 4-1 لكن الاستونية أنقذت الموقف. وفعلتها جابر مجدداً لتتقدم 5-2 ولكن كونتافيت ردت التحية مباشرة. وسنحت الفرصة أمام جابر لحسم المجموعة في صالحها في الشوط العاشر (5-4)، بيد أن الاستونية كسرت إرسالها لتفرض التعادل 5-5، قبل أن تنجح جابر في كسر إرسالها للمرة الثالثة في الشوط الحادي عشر لتتقدم 6-5 قبل أن تنهيها في صالحها 7-5.

"قتال رائع"

واشتدت المنافسة بين اللاعبتين في المجموعة الثانية واستمر التعادل حتى الشوط السادس قبل أن تنجح جابر في كسر إرسال كونتافيت لتتقدم 4-3، ثم كسرتها للمرة الثانية في الشوط التاسع لتنهي المجموعة في صالحها والمباراة.

وقالت جابر "بصراحة مباراة رائعة، قتال عظيم".

وأضافت "من الصعب دائمًا اللعب ضد أنيت. حاولت أن ألعب مباراتي قليلاً، لكنها تعرفني جيدًا. كان من الصعب نوعًا ما تنفيذ تلك الضربات".

وتابعت "أنا سعيدة لأنني حافظت على هدوئي عندما كنت بحاجة لذلك. كان الأمر مرهقًا جداً في النهاية. لكنني سعيدة لأنني حققت الفوز وأتطلع إلى اللعب. لماذا لا أحصل على اللقب هنا؟".

وتلتقي جابر في دور الأربعة مع الاسبانية باولا بادوسا، الـ27 عالمياً، والتي أطاحت بالألمانية أنجيليك كيربر عندما تغلبت عليها 6-4 و7-5.