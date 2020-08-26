أنس جابر تواصل تألقها في بطولة سينسيناتي

من قبل beIN SPORTS August 26, 2020 01:22 واصلت التونسية أنس جابر تألقها في بطولة سينسيناتي الأميركية الدولية لكرة المضرب، وتأهلت إلى الدور ربع النهائي.