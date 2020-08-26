أنس جابر تواصل تألقها في بطولة سينسيناتي من قبل beIN SPORTS August 26, 2020 01:22 واصلت التونسية أنس جابر تألقها في بطولة سينسيناتي الأميركية الدولية لكرة المضرب، وتأهلت إلى الدور ربع النهائي. AFP جابر حققت إنجازها بفوزها على الأميركية كريستينا ماكهيل بجموعتين دون رد. دورة سينسيناتي أنس جابر السابق أوساكا إلى ربع نهائي دورة سينس اقرأ التالي آخر الأحداث August 26, 2020 01:22 أنس جابر تواصل تألقها في بطولة سينسيناتي August 26, 2020 01:13 أوساكا إلى ربع نهائي دورة سينسيناتي August 26, 2020 01:08 مدفيديف يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح August 25, 2020 15:36 جابر تقصي حاملة لقب سينسيناتي August 25, 2020 15:31 أوستابينكو تعلن انسحابها من بطولة أميركا المفتوحة August 25, 2020 11:07 سيرينا تعبر بصعوبة في بطولة سينسيناتي August 25, 2020 10:43 دجوكوفيتش يعبر وتييم وزفيريف يودعان August 24, 2020 21:47 انطلاقة قوية لميدفيديف في بطولة سينسيناتي August 24, 2020 15:34 تسيتسيباس بسهولة إلى ثالث أدوار دورة سينسيناتي August 24, 2020 09:18 بليسكوفا وكينن تسقطان عند العقبة الأولى