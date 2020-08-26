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دوري أبطال أوروبا
تنس

أنس جابر تواصل تألقها في بطولة سينسيناتي

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واصلت التونسية أنس جابر تألقها في بطولة سينسيناتي الأميركية الدولية لكرة المضرب، وتأهلت إلى الدور ربع النهائي.

AFP

جابر حققت إنجازها بفوزها على الأميركية كريستينا ماكهيل بجموعتين دون رد.

دورة سينسيناتي أنس جابر
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