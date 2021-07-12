أنس جابر تعرض مضربها للبيع لمكافحة وباء كوفيد-19 في تونس

وقالت جابر التي كتبت تاريخا عربيا بوصولها ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في مقطع فيديو نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنه "من أجل غرض نبيل ...كأي تونسي وتونسية لا أستطيع أن أشاهد بلادي تمر بظروف صعبة".

وبينت جابر (23 عالميا) أن الثمن الذي ستجمعه سيخصص لاقتناء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة. كما ستقوم اللاعبة بإضافة مبلغ للثمن الذي سيباع به المضرب.

ووضع المضرب للبيع منتصف نهار الاثنين في المزاد العلني انطلاقا بمبلغ ألفي دينار (حوالي 600 يورو) ووصل إلى 7270 دينار (حوالي 2200 يورو) بعد ساعتين فقط، حسب المكلفة بجمع التبرعات هاجر ادريس.

وعرضت جابر المضرب الذي تغلبت به على الأميركية المخضرمة فينوس وليامس، حاملة لقب وبمبلدون خمس مرات، والاسبانية غاربينيي موغوروسا والبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة رولان غاروس في العام 2020.

وتم وضع المضرب في مزاد عالني لمدة 48 ساعة.

والهدف هو جمع الأموال لشراء سرير إنعاش لأحد المستشفيات في المناطق يصل ثمنه الى ثلاثين ألف دينار (حوالي 10 الاف يورو)، حسب ادريس.

وتواجه المستشفيات الحكومية التونسية خلال هذه الفترة اكتظاظا غير مسبوق بسبب ارتفاع عدد المرضى بكوفيد-19 ولم يعد بالإمكان الاستجابة لعلاج كل المرضى بسبب نقص في المعدات وفي الكادر الطبي.

وأحصت تونس التي تسجل عدد وفيات "الأعلى" في المنطقة حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر من 16 ألف وفاة منذ آذار/مارس 2020 في بلاد تسكنها حوالي 12 ملايين نسمة.

وأرسلت قطر الجمعة مستشفى ميدانيا كما وصلت تونس السبت طائرتان من مصر تحملان معدات طبية، حسب الرئاسة التونسية.

وتواجه البلاد صعوبات في اقتناء اللقاح فقد نفذ مخزونها من لقاح فايزر كما طعمت بـ93% من لقاحات أسترازينكا التي تملكها.