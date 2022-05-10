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دوري أبطال أفريقيا
تنس

أنس جابر تعبر إلى ثاني أدوار بطولة روما

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لم تجد النجمة التونسية أنس جابر صعوبة في التغلب على الرومانية سورانا كريستيا 6-صفر و7-6 (7-1) لتعبر إلى الدور الثاني في دورة روما للتنس.

AFP

وبعد أن حسمت المجموعة الأولى بسهولة بالغة، واجهت التونسية صمودا كبيرا من الرومانية التي كسرت أرسالها مرتين لتجرها الى شوط فاصل حسمته بسهولة 7-1.

وتلتقي جابر في الدور التالي مع الأسترالية ايلا تومليانوفينش.

في المقابل، عانت الأميركية جيسيكا بيغولا، وصيفة دورة مدريد الاسبوع الماضي، لتخطي الروسية ليودميلا سامسونوفا 4-6 و6-3 و6-4.

واضطرت البريطانية ايمي رادوكانو الى الانسحاب من مباراتها ضد الكندية بيانكا اندرييسكو بطلة فلاشينغ ميدوز 2019 لإصابة في ظهرها علما بأنها كانت متخلفة في النتيجة 2-6 و1-2.

وكانت رادوكانو طلبت تدخل الطبيب خلال المجموعة الاولى للعلاج قبل ان تضطر الى الانسحاب في مطلع الثانية.

وخرجت اللاتفية ييلينا اوستابنكو على يد الأميركية المغمورة لورين ديفيس المتأهلة من التصفيات 2-6 و3-6.

دورة روما للتنس أنس جابر
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