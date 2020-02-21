أنس جابر تتحدث عن الغضب والتركيز

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وفي حديث حصري لموقع beIN SPORTS ، قالت أنس جابر: "التركيز والغضب هما من الأشياء التي غالباً ما تكون في المباريات، لو نزع مني الغضب لن أكون أنس على أرض الملعب وهذا ما يؤكد أنني أقاتل على كل الكرات وأحزن لضياعها".

وأردفت اللاعبة التي بلغت ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام، قائلة: " لا أقول بأنني شخص متكامل ودون أخطاء، أعلم بأنني مطالبة بأن أصحح بعض الأمور. التركيز في بعض الأحيان يكون صعباً لأنك تتعرض لمواقف متغيرة في المباريات على غرار ضغط الجمهور وقوة اللاعبات التي تواجههن. لكن مع اكتساب الخبرة سأتجاوز كل ذلك وأكون مستعدة أكثر لمثل هذه وضعيات".

أحب اللعب في قطر

وتحدثت أنس جابر عن قرعة الدور الرئيسي من بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب قائلة: "لا وجود لقرعة سهلة عموماً وخاصة في بطولة قطر التي تستقطب العديد من اللاعبات المميزات. اللاعبة الصاعدة من التصفيات ستكون قادمة للدور الرئيسي عقب خوضها لمباريات أكثر مني ولذلك ستكون جاهزة".

وأضافت التونسية: "أن تواجه في البداية لاعبة قادمة من التصفيات أفضل من مقارعة نجمة كبيرة حتى يتسنى لك الدخول في معترك البطولة بكل هدوء. أنا على يقين هذا العام بأنني أمتلك الثقة للذهاب بعيداً في هذه البطولة كما أنني أحب قطر كثيراً وأحب اللعب هنا ووجودي في هذه النسخة ليس للمشاركة فقط بل للفوز وتحقيق الانجازات".

نادي العشرين

عبرت النجمة التونسية عن طموحها الدخول للائحة أفضل 20 لاعبة تنس في ترتيب الـWTA قائلة: "كنت قد أعلنتها سابقاً، هدفي هذا العام الدخول لنادي العشرين لأفضل لاعبات كرة المضرب خاصة مع تتالي النتائج الإيجابية المحققة في الآونة الأخيرة".

ختاماً، وجهت أنس جابر الدعوة للجماهير التونسية والعربية الموجودة في الدوحة من أجل مساندتها والوقوف إلى جانبها في بطولة قطر توتال حتى تحقق أهدافها وأن تذهب بعيداً في بطولة قوية احتضنت أسماء لامعة.



