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تنس

أنس جابر تتأهل إلى نهائي دورة روما بعد ريمونتادا جديدة

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تابعت النجمة التونسية أنس جابر، إنجازاتها المبهرة في عالم التنس بعدما ضمنت الوصول إلى نهائي دورة روما للألف نقطة اليوم السبت.

AFP

ونجحت أنس المصنّفة السابعة عالمياً، في الوصول إلى النهائي الأول لها ببطولة روما المفتوحة للتنس عقب انتصارها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين لواحدة 6-4 و1-6 و7-5.

وبعد أن حسمت أنس المجموعة الأولى خلال 37 دقيقة تقريباً، تراجعت بغرابة في المجموعة الثانية التي آلت لصالح اللاعبة الروسية المصنّفة 23 عالمياً، لكن أنس جابر حافظت على تركيزها في المجموعة الثالثة وحسمتها بصعوبة بالغة رغم تأخرها 5-4 وامتلاك كاساتكينا فرصة حسم المجموعة.

وعدّلت جابر النتيجة بداية 5-5 قبل أن تتقدم 6-5 وتحسم المجموعة التي استمرت لقرابة 53 دقيقة بنتيجة 7-5.

وهذه المرة الثانية توالياً التي تتمكن بها أنس جابر من حسم الأمور في اللحظات الأخيرة بعدما فازت بمباراتها أمس على اليونانية ساكاري بفضل المجموعة الثالثة.

وستواجه جابر في النهائي البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً بعد فوزها السهل على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-2 و6-1.

 

دورة روما للتنس أنس جابر داريا كاساتكينا
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