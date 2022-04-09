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تنس

أنس جابر تبلغ نصف نهائي تشارلستون

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تأهلت التونسية أنس جابر، العاشرة عالمياً، إلى نصف نهائي بطولة تشارلستون الأميركية للتنس عقب فوزها في ربع النهائي اليوم السبت على الأوكرانية أنهلينا كالينينا.

AFP

وحسمت التونسية، المصنفة رابعة في البطولة، المواجهة أمام المصنفة 42 عالمياً بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-2. 

وستلاقي أنس جابر في ما قبل النهائي الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة 47 عالمياً، والفائزة على مواطنتها كوكو فانديفيغي بنتيجة 6-1 و6-2.

وغادرت الإسبانية باولا بادوسا، الثالثة عالمياً، البطولة بعد خسارتها أمام السويسرية بيليندا بنتشيتش، المصنفة 21 عالمياً، بنتيجة 6-2 و6-7 (2-7) و4-6. 

وتواجه اللاعبة السويسرية في نصف النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا، المصنفة 54 عالمياً، والتي أطاحت بالبولندية ماغدا لينيت بنتيجة 6-صفر و6-2. 
 

أنس جابر بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس باولا بادوسا
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