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تنس

أنس جابر إلى ربع نهائي تشارلستون

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تأهلت التونسية أنس جابر، العاشرة عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة تشارلستون الأميركية المفتوحة للتنس عقب فوزها اليوم الجمعة على الرومانية إيرينا كاميلا بيغو.

AFP

وتمكنت التونسية من حسم المواجهة أمام المصنفة 66 عالمياً في ساعة و10 دقائق بواقع 6-3 و6-2. 

وستواجه أنس جابر في ربع النهائي الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، المصنفة 42 عالمياً، والفائزة على الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة 34 عالمياً، 7-6 (7-5) و7-5. 

وشهد الدور ثمن النهائي سقوط العديد من المصنفات الأوليات، في مقدمهن البيلاروسية أرينا سابالينكا والتي خسرت أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-3 و4-6 و3-6، والتشيكية كارولينا بليتشكوفا بخسارتها أمام الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 3-6 و1-6، والأميركية جيسيكا بيغولا بخسارتها أمام مواطنتها كوكو فانديفيغي 4-6 و6-3 و4-6، والأميركية الأخرى ماديسون كيز بخسارتها أمام السويسرية بيليندا بنتشيتش 4-6 و4-6.

في المقابل، تأهلت الإسبانية باولا بادوسا إلى ربع النهائي بفوزها على الأميركية كلير ليو بصعوبة 3-6 و7-6 (10-8) و6-1.

وأعلنت البولندية ايغا شفوينتيك المصنفة أولى عالمياً انسحابها من دورة تشارلستون هذا الاسبوع لشعورها بالتعب جراء الدورتين الاخيرتين. 
 

أنس جابر بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس
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