أنس جابر إلى ربع نهائي تشارلستون

وتمكنت التونسية من حسم المواجهة أمام المصنفة 66 عالمياً في ساعة و10 دقائق بواقع 6-3 و6-2.

وستواجه أنس جابر في ربع النهائي الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، المصنفة 42 عالمياً، والفائزة على الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة 34 عالمياً، 7-6 (7-5) و7-5.

وشهد الدور ثمن النهائي سقوط العديد من المصنفات الأوليات، في مقدمهن البيلاروسية أرينا سابالينكا والتي خسرت أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-3 و4-6 و3-6، والتشيكية كارولينا بليتشكوفا بخسارتها أمام الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 3-6 و1-6، والأميركية جيسيكا بيغولا بخسارتها أمام مواطنتها كوكو فانديفيغي 4-6 و6-3 و4-6، والأميركية الأخرى ماديسون كيز بخسارتها أمام السويسرية بيليندا بنتشيتش 4-6 و4-6.

في المقابل، تأهلت الإسبانية باولا بادوسا إلى ربع النهائي بفوزها على الأميركية كلير ليو بصعوبة 3-6 و7-6 (10-8) و6-1.

وأعلنت البولندية ايغا شفوينتيك المصنفة أولى عالمياً انسحابها من دورة تشارلستون هذا الاسبوع لشعورها بالتعب جراء الدورتين الاخيرتين.

