أنس جابر إلى الدور الثاني في مدريد

وحسمت اللاعبة التونسية المواجهة في ساعة و23 دقيقة بنتيجة 7-6 (11-9) و6-1.



وستكون دورة مدريد على موعد مع قمة مبكرة بين الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثانية عالمياً والرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى سابقاً.

وفي أول ظهور لها بعد صعودها إلى المركز الثاني في تصنيف رابطة المحترفات، لم تجد بادوسا صعوبة تذكر في حجز بطاقتها إلى الدور الثاني بفوزها بتسعة أشواط متتالية لتحسم مباراتها مع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-3 و6-صفر.

والآن، ستختبر بادوسا حجم التقدم الذي حققته حين تتواجه مع هاليب التي لم تجد بدورها صعوبة تذكر في تخطي الصينية جانغ شواي 6-2 و6-3.



وكانت السويسرية بيليندا بنشيتش والأميركية كوري غوف والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا من أبرز المتأهلات إلى الدور الثاني، بفوزهن على الرومانية إيرينا بيغو 6-4 و6-1 والسلوفاكية كارولينا شمييدلوفا 6-صفر و6-2 والسويسرية فيكتوريا غولوبيش 7-6 (7-5) و6-3 توالياً.



