أندرييسكو إلى ثمن نهائي دورة ميامي



وتابعت الكندية الفائزة ببطولة فلاشينغ ميدوز عام 2019 عروضها القوية في هذه الدورة، بعد أن تخطت البريطانية ايما رادوكانو واليونانية ماريا سكاري في الدورين السابقين.



وكان الإرسال الأول مفتاح الفوز للكندية لأنها نجحت بنسبة 70 في المئة لتحسم المجموعة الأولى في صالحها.

وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلاً على الرغم من تمكن كينن من كسر إرسال أندرييسكو لتقلص الفارق إلى 3-4 لكن الكندية حسمت نتيجة المباراة من أول فرصة لها.

وقالت أندرييسكو: "هذه الانتصارات لها طعم لذيذ، خضت مباريات صعبة جداً ضد صوفيا وبالتالي أنا سعيدة بتأهلي".

وأضافت: "أشعر بأني أتحسن من مباراة إلى أخرى لا سيما من الناحية البدنية. أشعر بأني في حالة جيدة جداً".

ومنيت التشيكية كارولينا بليشكوفا بخسارة قاسية أمام مواطنتها ماركيتا فوندروتشوفا 1-6 و2-6.

وفي فئة الرجال، تخطى الدنماركي هولغر رونه الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و6-2، والأميركي تومي بول الإسباني ألخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-3، 7-5.