ألمانيا تتحدى كورونا باستضافة بطولة تنس بلا جمهور

وتوقفت بطولات التنس في مارس/آذار الماضي بعد أن بدأت الدول في إغلاق حدودها وفرضت إجراءات وقائية للحد من انتشار العدوى. وسيستمر توقف البطولات حتى منتصف يوليو/تموز المقبل على الأقل.

وقال تقرير الصحيفة إنه سيتعين على اللاعبين المشاركين في بطولة تنس بوينت الاستعراضية وضع كمامات واقية عندما لا يشاركون في المباريات وإن ثلاثة أشخاص فقط سيسمح بوجودهم في الملعب خلال المباراة.. اللاعبان المتنافسان والحكم.

وسيشارك في البطولة ثمانية لاعبين وستشمل 32 مباراة على مدار أربعة أيام وستقام في ملاعب رملية داخلية في أكاديمية بيس للتنس.

ولن يشارك في البطولة أي لاعب من أول 100 مصنف على مستوى العالم. وتضم قائمة المشاركين اللاعبين يانيك هانفمان المصنف 143 عالميا وداستين براون الذي يحتل المركز 239 عالميا.

وستبث قناة التنس فحوى أحداث البطولة.

وقال باتريك مراد أوغلو مدرب سيرينا وليامز أمس السبت إن أكاديمية التنس التي يمتلكها ستستضيف بطولة مدتها خمسة أسابيع تبدأ في مايو/أيار المقبل وستمنح اللاعبين فرصة العودة للملاعب في خضم جائحة كوفيد-19.