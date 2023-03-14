ألكاراس يعاني قبل التأهل إلى ثمن نهائي إنديان ويلز

وتفوق ألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، على الهولندي تالون غريكسبور 7-6 (7/4) و6-3.

وقال بعد الفوز "كانت مباراة صعبة جدًا. يقدم تالون مستويات مميزة، كان عليّ أن أركز كثيرًا. كما أن الرياح القوية صعّبت الأمور اليوم".

ويطمح الإسباني العودة الى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الغائب لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في حال تتويجه باللقب.

ويلتقي تاليًا مع البريطاني جاك درايبر الذي أطاح بمواطنه أندي موراي 7-6 (8/6)، 6-2.

وتأهل أيضًا كل من السويسري ستانيسلاس فافرينكا بإقصائه الدنماركي هولغر رونه بطل دورة باريس للماسترز، والأميركي تايلور فريتز حامل اللقب والايطالي يانيك سينر.

وتغلب فافرينكا البالغ 37 عامًا، على ابن الـ19 ربيعًا المصنف ثامنًا عالميًا 6-2، 6-7 (5/7)، 7-5.

وثأر فافرينكا المصنف أول عالميًا سابقًا ومئة راهنًا، من خسارته ضد رونه في الدور الأول في باريس العام الماضي عندما أنقذ الدنماركي ثلاث نقاط لخسارة المباراة ليبدأ مشواره نحو لقبه الأول في الماسترز.

أما فريتز الخامس عالميًا والذي حقق اللقب الموسم الماضي على حساب الإسباني رافايل نادال فتغلب على الأرجنتيني سيباستيان باييس بسهولة 6-1، 6-2. فيما تفوق سينر على الفرنسي أدريان مانارينو 7-6 (9/7)، 6-4.

شفيونتيك تواصل وجابر تودّع



ولدى السيدات، تغلبت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميًا وحاملة اللقب على الكندية بيانكا أندرييسكو 6-3، 7-6 (7/1).

ورفعت البولندية أداءها في الوقت المناسب في شوط كسر التعادل من المجموعة الثانية لتقصي أندرييسيكو حاملة لقب الدورة عام 2019 الذي توجت فيه أيضًا بلقب الولايات المتحدة المفتوحة.

وقالت بعد الفوز "يمكن لبيانكا تغيير الإيقاع بشكل جيد على هذه الأرضية، ويمكن أن يصبح الأمر صعبًا. أنا سعيدة لأنه أتيحت لي فرصة اللعب تحت الضغط قليلاً وأرى كيف سأتعامل مع ذلك".

وتلتقي شفيونتيك تاليًا مع إيما رادوكانو بعد أن تفوقت البريطانية على البرازيلية بياتريز حداد مايا 6-1، 2-6، 6-4.

أما التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميًا، فخسرت أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7-6 (7/5)، 6-4 وفشلت في الثأر من اللاعبة التي أقصتها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة.

وتأهلت أيضًا كل من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا على حساب الإسبانية باولا بادوسا حاملة اللقب عام 2021 بنتيجة 6-3، 7-5.

وللمفارقة، خاضت اللاعبتان منافسات زوجي السيدات سويًا هذا الاسبوع لكنهما خرجتا من الدور الاول.

وفازت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة خامسة عالميًا على الكندية ليلى فرنانديس وصيفة فلاشينغ ميدوز 2021 بصعوبة 6-4، 6-7 (5/7)، 6-1.