ألكاراس وشفيونتيك بسهولة إلى ربع نهائي إنديان ويلز

وكان ألكاراس متقدماً 6-2 و2-0 عندما انسحب درايبر بسبب الإصابة بعد 46 دقيقة على بداية المباراة.

وقال ألكاراس "ليست الطريقة التي يرغب فيها أي كان بالفوز في مباراة، بسبب خطب ما. لا يمكنني سوى أن أتمنى تعافيه بسرعة".

وسيواجه الإسباني في ربع النهائي المصنف الثامن في البطولة الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الذي تغلّب على الأميركي تومي بول 3-6 و6-3 و7-6 (8/6).

كما عبر إلى ربع النهائي الإيطالي يانيك سينر بتغلبه على السويسري ستان فافرينكا 6-1 و6-4، ليضرب موعداً مع المصنف الرابع في البطولة وحامل اللقب الأميركي تايلور فريتز الذي تغلّب على المجري مارتن فوتشوفيتش 6-4 و6-3.

ولدى السيدات، أظهرت إيغا شفيونتيك، الأولى عالمياً، وجهاً محارباً أمام البريطانية إيما رادوكانو (77) فتغلبت عليها 6-3 و6-1 في ساعة و24 دقيقة.





