ألكاراس وشفيونتيك إلى الدور الثالث في إنديان ويلز

وتفوق ألكاراس، المصنف أول في الدورة، على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-3، 6-3 في ساعة و16 دقيقة.

ويطمح الإسباني الثاني عالميًا للعودة الى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الغائب لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في حال تتويجه باللقب.

خسر ألكاراس نقطة واحدة فقط على إرساله في المجموعة الأولى ولم يواجه أي نقطة لكسر إرساله في المباراة.

ويلتقي حامل لقب بطولة الولايات المفتوحة العام الماضي تاليًا مع الهولندي تالون غريكسبور الفائز 7-6 (7/3)، 7-6 (7/4) على الارجنتيني غيدو بيّا.

وبلغ الأميركي تايلور فريتز حامل اللقب الموسم الماضي على حساب الاسباني رافايل نادال، الدور الثالث بفوزه بصعوبة على مواطنه بن شيلتون 4-6، 6-4، 6-3.

كما عبر كل من الدنماركي هولغر رونه والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنفان سابعا وثامنا في الدورة تواليا، بفوز الاول على الاميركي ماكينزي ماكدونالد 7-5، 6-3 والثاني على الإسباني بيدرو مارتينيس 7-6 (7/5)، 6-4.

وحقق البريطاني أندي موراي فوزًا من دون أن يخسر مجموعة للمرة الاولى منذ تشرين الاول/أكتوبر الماضي بفوزه على المولدوفي رادو ألبوت 6-4، 6-3.

عودة قوية لجابر

لدى السيدات، بلغت شفيونتيك الأولى عالمياً الدور الثالث باكتساحها الأميركية كلير ليو 6-0، 6-1 في 65 دقيقة.

وتطمح البولندية في أن تصبح ثاني لاعبة فقط تحتفظ بلقب إنديان ويلز بعد التشيكية-الأميركية مارتينا نافراتيلوفا في 1990 و1991.

وتلتقي تاليًا الكندية بيانكا أندرييسكو، حاملة لقب فلاشينغ ميدوز وإنديان ويلز 2019، الفائزة على الاميركية بيتون ستيرنز 4-6، 6-4، 6-3.

وكلّلت جابر، الرابعة عالميًا، عودتها الى المنافسات بفوزها على البولندية ماغدالينا فريخ 6-4، 6-1.

وغابت جابر قرابة الشهر عن الملاعب منذ مشاركتها في أستراليا المفتوحة عندما خرجت من الدور الثاني لخضوعها لجراحة طفيفة في ركبتها.

تلتقي جابر تالياً مع التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا الفائزة على مواطنتها ماري بوزكوفا 6-1، 6-1.

وتأهلت أيضاً كل من كارولين غارسيا الخامسة وإيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون ووصيفة أستراليا المفتوحة، بفوز الفرنسية على المجرية دالما غالفي 6-1، 6-7 (4/7)، 6-4 والكازاخستانية على الاميركية صوفيا كينن بطلة أستراليا المفتوحة 2020 7-6 (8/6)، 7-6 (7/5)، علمًا انها كانت متأخرة 4-1 في الثانية.

وضربت ريباكينا موعدًا مع الاسبانية باولا بادوسا، 22 عالمياً، الفائزة على مواطنتها نوريا باريساس دياس 6-2، 7-5.

فيما تلتقي غارسيا مع الكندية ليلى فرنانديس الفائزة على الأميركية إيما نافارو 6-2، 6-4.

