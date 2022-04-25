ألكاراس إلى نادي العشرة الأوائل عن 18 عامًا وبادوسا ثانية



وأكد الأحد مرة جديدة أنّه أحد أبرز الأسماء القادمة إلى عالم الكرة الصفراء بتحقيقه لقب دورة برشلونة للـ500 نقطة على الملاعب الترابية، الثالث له هذا العام بعد ميامي للماسترز وريو دي جانيرو، والرابع في مسيرته.

وبات أصغر لاعب يدخل نادي العشرة الأوائل منذ نادال في 2005 بعد أن توج الأخير أيضًا بلقب دورة برشلونة بالذات.

خسر ألكاراس في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، ولكن الأنظار ستكون شاخصة عليه في رولان غاروس التي تنطلق في 22 أيار/مايو المقبل.

ولا يزال الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي خسر الأحد نهائي دورة بلغراد على أرضه ضد الروسي أندري روبليف الثامن، متمسكًا بالصدارة أمام الروسي الآخر دانييل مدفيديف الذي أعلن بداية الشهر الحالي عن إصابة ستبعده قرابة الشهر أو الشهرين عن المنافسات.

لدى السيدات، تقدمت الإسبانية باولا بادوسا مركزًا وباتت المصنفة ثانية عالميًا، وهو أفضل تصنيف في مسيرتها، بعد وصولها إلى نصف نهائي دورة شتوتغارت الذي خسرته ضد البيلاروسية أرينا سابالينكا، في التغيير الوحيد بين العشر الأوليات.

وتحلّق البولندية إيغا شفيونتيك وحيدة خارج السرب في الصدارة بعد أن حققت الأحد لقبها الرابع هذا العام بتتويجها في دورة شتوتغارت على حساب سابالينكا الرابعة.



- تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 8400 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 8080

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7465

4- الإسباني رافايل نادال 6435

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5770

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4570

7- النروجي كاسبر رود 4110

8- الروسي أندري روبليف 4025

9- الإسباني كارلوس ألكاراس 3827 (+2)

10- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3625 (-1)



- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 7181 نقطة

2- الإسبانية باولا بادوسا 5045 (+1)

3- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5043 (-1)

4- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4711

5- اليونانية ماريا ساكّاري 4651

6- الإستونية أنيت كونتافيت 4511

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4207

8- الأميركية دانيال كولينز 3151

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3070

10- التونسية أنس جابر 3015