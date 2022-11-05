ألكاراث يعلن انسحابه من بطولة "ATP" الختامية وكأس ديفيس

وكان ألكاراث أصيب في عضلات البطن خلال مباراته ضد الدانماركي هولغر رونه في ربع نهائي دورة باريس-بيرسي وسيحتاج للخلود الى الراحة لفترة ستة أسابيع.

وقال عبر حسابه على تويتر "للأسف، لن أستطيع المشاركة في الماسترز (13-20 تشرين الثاني/نوفمبر في تورينو) ولا في الدور النهائي من كأس ديفيس (من 22 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر) في ملقة".

After my withdrawal yesterday and having been evaluated by my medical team, @drlopezmartinez and @JuanjoMoreno_M, unfortunately this is the result of my injury: an internal oblique muscle tear in the left abdominal wall with an estimated recovery time of six weeks. pic.twitter.com/MbVHhJF1Oe — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 5, 2022

وأضاف "شعرت بشيء ما على مستوى أسفل البطن في المجموعة الثانية. ثم بدأت الامور تسوء ففضلت الانسحاب. لم يكن بإمكاني التحرك كما يجب على أرض الملعب من أجل تسديد ضرباتي الامامية وارسالاتي وكنت موجوعاً".

وبات ألكاراث بعمر 19 عاماً أصغر لاعب يحتل المركز الأول في التصنيف العالمي في أيلول/سبتمبر الماضي اثر تتويجه ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية آخر البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام.



