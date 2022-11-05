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تنس

ألكاراث يعلن انسحابه من بطولة "ATP" الختامية وكأس ديفيس

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أعلن الاسباني كارلوس ألكاراث المصنف أول عالمياً انسحابه من بطولة "ATP" الختامية وكأس ديفيس لكرة المضرب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي السبت بداعي إصابته بتمزق في عضلات البطن.

Reuters

وكان ألكاراث أصيب في عضلات البطن خلال مباراته ضد الدانماركي هولغر رونه في ربع نهائي دورة باريس-بيرسي وسيحتاج للخلود الى الراحة لفترة ستة أسابيع.

وقال عبر حسابه على تويتر "للأسف، لن أستطيع المشاركة في الماسترز (13-20 تشرين الثاني/نوفمبر في تورينو) ولا في الدور النهائي من كأس ديفيس (من 22 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر) في ملقة".

وأضاف "شعرت بشيء ما على مستوى أسفل البطن في المجموعة الثانية. ثم بدأت الامور تسوء ففضلت الانسحاب. لم يكن بإمكاني التحرك كما يجب على أرض الملعب من أجل تسديد ضرباتي الامامية وارسالاتي وكنت موجوعاً".

وبات ألكاراث بعمر 19 عاماً أصغر لاعب يحتل المركز الأول في التصنيف العالمي في أيلول/سبتمبر الماضي اثر تتويجه ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية آخر البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام.


 

كارلوس ألكاراث
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