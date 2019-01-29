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كأس آسيا - الإمارات 2019
تنس

أزارنكا إلى الدور الثاني لمواجهة كفيتوفا

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بلغت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، المصنفة أولى في العالم سابقاً، الدور الثاني من دورة سان بطرسبورغ الروسية في كرة المضرب، بفوزها على اللاعبة المحلية مارغاريتا غاسباريان 6-4 و6-1 الثلاثاء.

AFP

ونجحت أزارنكا في تخطي العتبة الأولى لكن ما ينتظرها في الدور الثاني سيكون صعباً جداً لأنها تواجه التشيكية بترا كفيتوفا الأولى على الدورة وحاملة اللقب القادمة من مشاركة مميزة في بطولة أستراليا حيث وصلت إلى النهائي قبل الخسارة أمام اليابانية ناومي أوساكا.

وأقرت البيلاروسية الفائزة بلقب أستراليا مرتين خلال مسيرتها، بأنها تتوقع في الدور الثاني: "مواجهة صعبة، لأنها (كفيتوفا) حالياً في قمة مستواها، بالنسبة لي، كل مباراة ترتدي أهمية بغض النظر عن اسم منافستي، كل ما أريده هو اللعب والتقدم".

وفي أهم المباريات الأخرى الثلاثاء، تأهلت الألمانية يوليا غويرغس المصنفة خامسة إلى الدور الثاني بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 6-2 و7-5 على رغم معاناتها من إصابة في كاحلها، وهي ستواجه الروسية فيرا زفوناريفا.
 

أزارنكا بترا كفيتوفا
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