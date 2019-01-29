أزارنكا إلى الدور الثاني لمواجهة كفيتوفا

ونجحت أزارنكا في تخطي العتبة الأولى لكن ما ينتظرها في الدور الثاني سيكون صعباً جداً لأنها تواجه التشيكية بترا كفيتوفا الأولى على الدورة وحاملة اللقب القادمة من مشاركة مميزة في بطولة أستراليا حيث وصلت إلى النهائي قبل الخسارة أمام اليابانية ناومي أوساكا.

وأقرت البيلاروسية الفائزة بلقب أستراليا مرتين خلال مسيرتها، بأنها تتوقع في الدور الثاني: "مواجهة صعبة، لأنها (كفيتوفا) حالياً في قمة مستواها، بالنسبة لي، كل مباراة ترتدي أهمية بغض النظر عن اسم منافستي، كل ما أريده هو اللعب والتقدم".

وفي أهم المباريات الأخرى الثلاثاء، تأهلت الألمانية يوليا غويرغس المصنفة خامسة إلى الدور الثاني بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 6-2 و7-5 على رغم معاناتها من إصابة في كاحلها، وهي ستواجه الروسية فيرا زفوناريفا.

