أبرز ردود الفعل بعد إعلان فيدرر اعتزاله كرة المضرب



بين الخصومة والصداقة



وبعدما طبعا ملاعب كرة المضرب بخصومتهما التاريخية، كان نادال الذي استفاد من غياب فيدرر عن الملاعب بسبب الإصابات والعمليات الجراحية لكي يتفوق عليه من حيث عدد الألقاب الكبرى (22 مقابل 20)، حزيناً على قرار اعتزال غريمه عن 41 عاماً.

وكتب نادال على تويتر في أبرز رود فعل عالم الكرة الصفراء "عزيزي روجر، صديقي وخصمي، تمنيت ألا يأتي هذا اليوم أبداً. لقد كان من دواعي سروري ولكن أيضاً لشرف وامتياز لي أن أتشارك كل هذه السنوات معك وأن أعيش العديد من اللحظات الرائعة داخل وخارج الملعب. إنه يوم حزين بالنسبة لي شخصياً وللرياضة في جميع أنحاء العالم. سيكون لدينا المزيد من اللحظات لكي نتشاركها معاً في المستقبل. لا يزال هناك الكثير من الأشياء لنفعلها معاً، ونحن نعلم ذلك. بالنسبة للآن، أتمنى لك حقاً كل السعادة مع زوجتك ميركا، أطفالك، عائلتك، واستمتع بما ينتظرك. سأراك في لندن في كأس لايفر".



- مواطن فيدرر وصديقه ستانيسلاس فافرينكا الفائز بصحبته بذهبية زوجي الرجال في أولمبياد بكين 2008 اكتفى بنشر وجهين يبكيان وقلبين في صفحته على انستغرام.



- الأرجنتيني المعتزل خوان مارتن دل بوترو: "أحبك روجر. شكراً لك على كل ما فعلته لكرة المضرب ومن أجلي. لن تكون كرة المضرب على ما هي عليه من دونك".



- الأميركي المعتزل أندي روديك الذي خسر أمام فيدرر نهائي ويمبلدون ثلاث مرات إضافة إلى نهائي فلاشينغ ميدوز مرة واحدة: "شكراً لك على الذكريات التي تشاركناها. لقد تشرفت بتشارك الوقت والتجارب في أكثر الملاعب الرياضية قدسية. ابقَ على تواصل".



- الإسباني المعتزل دافيد فيرر: "شكراً أيها الأسطورة!!!".



- الأميركي جون إيسنر: "أسطورة حية مطلقة. شكراً على كل الذكريات التي لا تحصى".



جيل الشباب



- الإسباني كارلوس ألكاراث الذي بات قبل أيام عن 19 عاماً أصغر لاعب يتصدر تصنيف المحترفين بعد إحرازه لقب بطولة فلاشينغ ميدوز "روجر..." برفقة قلب مكسور. "روجر كان من الأشخاص الذين أتطلع إليهم، كان إلهامي! شكراً لك على كل ما قدمته لرياضتنا! أريد أن أستمر باللعب معك! حظاً سعيداً للمستقبل".



- الكندي ميلوش راونيتش المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً: "شكراً على تقديمك كرة مضرب أكثر من أي فرد على الإطلاق".



- الكندي دينيس شابوفالوف: "مثال أعلى بالنسبة لي وللكثيرين!!... كان امتيازاً لي أن أتشارك الملعب معك!!".



- بطلة ويمبلدون في مناسبتين التشيكية بترا كفيتوفا: "روجر - لطالما كنت إلهاماً هائلاً بالنسبة لي. أناقتك، كياستك، لعبك الجميل... كرة المضرب لن تبقى على ما هي عليه من دونك! شكراً لك".



- الإسبانية غاربينيي موغوروسا الفائزة بلقبين كبيرين كتبت بكل بساطة "روجر!".



- الأميركية جيسيكا بيغولا: "أنا غارقة بدموعي لمجرد سماعي بذلك. نحبك روجر!".



العظماء



- الأميركية الأسطورة بيلي جين كينغ: "هو بطل الأبطال. تمتع بطريقة اللعب الأكثر كمالية في جيله واستحوذ على قلوب عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم بسرعته المذهلة في الملعب... تمتع بمسيرة تاريخية مع ذكريات ستبقى خالدة. نتمنى لك الأفضل وأن تواصل رحلتك".



- النجمة الأميركية-التشيكوسلوفاكية السابقة مارتينا نافراتيلوفا: "يا لها من رسالة صادقة، مليئة بالحب، الحياة، الأمل، العاطفة والامتنان. تماماً مثل كرة المضرب التي لعبها روجر والذي أحببناه كثيراً. شكراً لك، شكراً لك ، شكراً على كل سحرك".



- الأسترالي الأسطورة رود لايفر: "شكراً على كل شيء روجر. أراك قريباً أيها الصاروخ".



منظمون ومسؤولون



- بطولة رولان غاروس التي أحرز لقبها مرة واحدة عام 2009: "أسطورة كرة المضرب" في تعليق مصحوب بصورة للاعب على الملاعب الترابية للبطولة الفرنسية.



- رابطة المحترفين "أيه تي بي": "لقد غيرت كرة المضرب"، مع وسم #Rforever



- بطولة ويمبلدون التي أحرز لقبها ثماني مرات في إنجاز قياسي: "روجر، من أين نبدأ؟ لقد كان شرفاً عظيماً لنا أن نشهد على رحلتك وأن نراك تصبح بطلاً بكل ما للكلمة من معنى. سنفتقدك وأنت تزين ملاعبنا، لكن كل ما يمكننا قوله الآن هو شكراً لك، على الذكريات والفرح الذين قدمتهم للكثيرين".



- رابطة المحترفات "دبليو تي أيه": "أنت تعريف العظمة. نهاية حقبة #ThankYouSerena #RForever"، في إشارة إلى اعتزال الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس أيضاً.



- رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ: "روجر فيدرر رجل نبيل داخل وخارج الملعب، وبطل أولمبي حقيقي. تهانينا على مسيرتك الاستثنائية، ونتمنى لك التوفيق في المستقبل. أتمنى أن يلتقي مسارانا مرة أخرى".



- المدرب الإسباني توني نادال، عمَّ رافاييل نادال وفق ما نقل عنه موقع "أر أم سي": "رافاييل ما كان ليصبح قوياً لولا روجر فيدرر. كان عليه دائماً رفع مستواه. مع دجوكوفيتش، تحسن كل واحد من مستوى لعب الآخرين. إنه يوم حزين للغاية لأولئك الذين يحبون كرة المضرب. لديّ ابن كان معجباً بفيدرر، وكان ينتظر عودته ونحن نعلم الآن أنها مباراته الأخيرة. كان لديه مزيج مثالي من الكفاءة والجودة".

