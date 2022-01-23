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تنس

آشلي بارتي تتجاوز أنيسيموفا وتبلغ ربع النهائي

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تأهلت الأسترالية آشلي بارتي، الأولى عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام، عقب فوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا اليوم الأحد.

REUTERS

وحسمت بارتي المواجهة في ساعة و16 دقيقة بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3. 

وستواجه اللاعبة الأسترالية في ربع النهائي الأميركية جيسيكا بيغولا التي فازت على حساب اليونانية ماريا سكاري، الثامنة عالمياً، 7-6 (7-صفر) و6-3. 

وتمكنت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، الرابعة عالمياً، من الفوز على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، الـ25 عالمياً، بنتيجة 6-2 و6-2. 

وتلعب كريتشيكوفا في الدور القادم أمام الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 51 عالمياً، التي أطاحت بالإسبانية بولا بادوسا، السادسة عالمياً، بفوزها عليها بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-1.

غراند سلام بطولة أستراليا المفتوحة للتنس آشلي بارتي
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