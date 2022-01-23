آشلي بارتي تتجاوز أنيسيموفا وتبلغ ربع النهائي

وحسمت بارتي المواجهة في ساعة و16 دقيقة بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3.

وستواجه اللاعبة الأسترالية في ربع النهائي الأميركية جيسيكا بيغولا التي فازت على حساب اليونانية ماريا سكاري، الثامنة عالمياً، 7-6 (7-صفر) و6-3.

وتمكنت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، الرابعة عالمياً، من الفوز على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، الـ25 عالمياً، بنتيجة 6-2 و6-2.

وتلعب كريتشيكوفا في الدور القادم أمام الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 51 عالمياً، التي أطاحت بالإسبانية بولا بادوسا، السادسة عالمياً، بفوزها عليها بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-1.