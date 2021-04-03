واصل البولندي هوبرت هوركاش مفاجآته في دورة ميامي للألف نقطة للماسترز في كرة المضرب وأطاح بالروسي أندري روبليف المصنف رابعاً في البطولة من المربع الأخير، ليضرب موعداً في النهائي مع زميله السابق في منافسات الزوجي الإيطالي الشاب يانيك سينر الذي قلب الطاولة على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف سابعاً في البطولة.

بلغ هوركاش المصنف 37 عالمياً النهائي بفوزه على روبليف الثامن 6-3، 6-4 بعد أن أزاح اليوناني ستيفانوس تسيتيباس المصنف خامساً على العالم والثاني في ميامي من ربع النهائي.

فيما قلب سينر الطاولة على باوتيستا أغوت بالفوز عليه 5-7 و6-4 و6-4 ليصبح ابن الـ19 عامًا رابع مراهق يصل الى نهائي هذه الدورة، بعد بطل 1990 الأميركي أندري أغاسي (19 عاماً) والإسباني رافايل نادال الذي خسر نهائي 2005 (18 عامًا)، وبطل 2007 الصربي نوفاك دجوكوفيتش (19 عاما).

ولم يسبق أن تواجه هوركاش وسينر سابقًا حيث سيخرج أحدهما بلقب ثالث في مسيرته الاحترافية والأول في دورات الماسترز.

وقال هوركاش بعد أن أصبح أول لاعب يخطف مجموعة من روبليف في ميامي ويخرج بفوزين أمام لاعبَين من العشرة الاوائل في دورة واحدة: "سدد بعض الضربات الرائعة. كنت قادراً على تسديد الكرات نحو الضربة الخلفية لأستفيد من التبادلات الطويلة".

وتأهل هوركاش الى نهائي دورة ماسترز للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حقق في دورة "ديلراي بيتش" (250 نقطة) في فلوريدا في كانون الثاني/يناير الفائت ثاني ألقابه في مسيرته الاحترافية.

وتابع ابن الـ24 عامًا "بعد الفوز بلقب في بداية العام، خضت بعض المباريات الصعبة، لذا كنت أحاول تحسين أدائي".

أما عن المباراة النهائية حيث سيلتقي سينر زميله السابق في منافسات الزوجي فقال "ستكون مباراة مرحة".

من جهته، فرّط روبليف الذي بات أعلى مصنف في الدورة بعد خروج مواطنه الاول دانييل مدفيديف وتسيتسيباس من ربع النهائي، إضافة إلى الألماني ألكسندر زفيريف في وقت باكر من الدورة، من بلوغ أول نهائي ماسترز في مسيرته.

وقال بعد الهزيمة: "كان أسبوعاً جيدًا لي. بلغت أول نصف نهائي (ماسترز). ألعب بأداء ثابت وأتقدم كل أسبوع. اليوم لم يكن يومي. هوركاش لعب جيدًا واستحق الفوز".

وتابع "هذا كل ما في الأمر، ما من شيء إضافي، حان الوقت الآن للعودة والعمل جاهدًا والاستعداد لموسم الملاعب الترابية".