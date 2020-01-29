وتغلبت هاليب على الاستونية آنيت كونتافيت، 31 عالمياً، 6-1 و6-1، فيما تخطت موغوروتسا الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا، الثلاثين، 7-5 و6-3.

وفي نصف النهائي الثاني، تلتقي الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً مع الأميركية صوفيا كينين، الـ15 عالمياً.

قالت الاسبانية المصنفة أولى عالمياً سابقاً عن هاليب "اعرفها من فترة طويلة، لذا أدرك أن المباراة ستكون صعبة".

وتحدثت موغوروسا التي بلغت المربع الأخير في ملبورن للمرة الأولى عن أهمية المجموعة الأولى الصعبة التي انهتها في 56 دقيقة "كانت المجموعة الأولى صعبة جداً. دامت نحو ساعة. كانت مجموعة أولى هامة جداً وأنا سعيدة لإحرازها".

وعن الشمس الساطعة التي عرقلت اللاعبتين على ضرب الارسال، تابعت "تعيّن علي التأقلم مع الظروف، لكنها كانت مماثلة لها".

في المقابل، لم تجد هاليب صعوبة لتخطي كونتافيت 6-1 و6-1 في 53 دقيقة.

قالت هاليب (28 عاماً) المصنفة أولى عالمياً سابقاً والتي بلغت نهائي ملبورن 2018 "عملت كثيراً بين الموسمين وأشعر بأني أفضل بكثير في بداية هذه السنة مقارنة مع المواسم السابقة".

وكانت هاليب خسرت نهائي 2018 أمام الدنماركية كارولاين فوزنياكي وهو اللقب الوحيد للأخيرة المعتزلة في ملبورن.

أضافت هاليب ان هذه الخسارة "لم تكن سلبية على الاطلاق. ساعدتني هذه المباراة على احراز لقبين في الغراند سلام (رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019)، وربما الثالث.. لكنه لا يزال بعيدا".