وكان هاريسون (26 عاماً) احتل المركز 162 عالمياً في 2013 قبل أن تتعثر مسيرته مع اللعبة بعد خضوعه لثماني عمليات جراحية.

وبفوزه على المصنف 22 عالمياً جارين أصبح هاريسون صاحب ثاني أدنى تصنيف يصل لدور الثمانية طوال تاريخ البطولة بعد الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو في 2016 عندما تأهل لهذا الدور بينما كان يحتل المركز 1042 عالمياً.

وقال هاريسون للصحفيين بعد الفوز: "أحب هذه الرياضة وأحب ما أقوم به، أتوق للاستمرار في اللعب وكلي أمل في دوام الصحة واللياقة في الأعوام التالية".

وهذا هو أول فوز لهاريسون على لاعب من قائمة أول 50 مصنفاً على مستوى العالم وسيلتقي في الدور المقبل مع الإيطالي جيانلوكا ماغر الذي فاز على الأمريكي الشهير سام كويري 7-6 و6-1.

وقال غارين عن منافسه الفائز: "قدم أداء جيداً ولعب بصورة جيدة جداً بالطبع. فاز بأربع مباريات خلال الأسبوع الحالي (تتضمن التصفيات)".



