وقال الإسباني (34 عاماً) عن هانفمان المصنف 126 عالمياً بعد المباراة التي استمرت لساعتين و42 دقيقة "اليوم كان مستواه أعلى بكثير مما يشير إليه تصنيفه".

وسيواجه نادال في الدور القادم الروسي كارن خاتشانوف الفائز على الفرنسي بنجامان بونزي 3-6 و6-2 و6-2 و6-3 .

ويقدم نادال أداءً جيداً في عودة ممتازة إلى البطولات الكبرى إثر أشهر من العلاج لإصابة في القدم ثم التعافي من كوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي أبرز المتأهلين لدى منافسات الرجال التي شهدت مباريات ماراتونية، الايطالي ماتيو بيريتيني على حساب الاميركي ستيفان كوزلوف 6-1، 4-6، 6-4، 6-1، والإسباني بابلو كارينيو بوستا بعد مباراة مثيرة استمرت أربع ساعات و10 دقائق ضد الهولندي تالون غرايكسبور 6-3، 6-7 (6-8)، 7-6 (7-3)، 3-6، 6-4.

ولم تكن الأمور أسهل للكندي دينيس شابوفالوف الذي احتاج لأربع ساعات و25 دقيقة لتجاوز الكوري الجنوبي سونوو كوون 7-6 (8-6)، 6-7 (3-7)، 6-7 (6-8)، 7-5، 6-2، فيما حسم الأميركي سيباستيان كوردا مواجهته مع الفرنسي كورنتان موييه بعد أربع ساعات و49 دقيقة 3-6، 6-4، 6-7 (2-7)، 7-5، 7-6 (10-6).

وتأهل الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراس على حساب الصربي دوشان لايوفيتش 6-2، 6-1، 7-5، فيما خرج البولندي هوبرت هوركاش على يد الفرنسي أدريان مينامينو 4-6 و2-6 و3-6.

