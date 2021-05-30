نادال يحترم قرار أوساكا ولا يتفق معها May 30, 2021 20:02 0:50 دقيقة قال الإسباني رافاييل نادال المصنف الثالث عالمياً إنه يحترم قرار المصنفة الثانية عالميا اليابانية ناوومي أوساكا بعدم التحدث إلى الصحافة ووسائل الإعلام خلال بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. مقابلات رافاييل نادال أوساكا -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة نادال يحترم قرار أوساكا ولا يتفق معها 0:28 دقيقة السويد تهزم فنلندا ودياً 0:36 دقيقة غوارديولا يعتقد أنّ فريقه سيستخلص الدروس 0:39 دقيقة الزمالك يتوج بلقب الدوري الإفريقي في كرة السلة 0:40 دقيقة كوارتارارو يحرز المركز الأول في جائزة إيطاليا 6:49 دقيقة هل ستعدل أوساكا عن قرارها بمقاطعة الإعلام؟ 0:33 دقيقة بداية صعبة لأوساكا وكيربر تغادر مبكراً 0:48 دقيقة ناصر غانم الخليفي يتحدّث عن دوري السوبر الأوروبي 0:36 دقيقة وفاة الدراج السويسري الواعد دوباسكييه 2:42 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا