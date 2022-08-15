نادال يتحدث عن آخر تطورات إصابته في البطن من قبل beIN SPORTS August 15, 2022 17:39 1:29 دقيقة تحدث نجم التنس الإسباني رافاييل نادال عن آخر تطورات إصابته في البطن وذلك قبل مشاركته في بطولة سينسيناتي، كما تحدث نادال عن قرب اعتزال النجمة الأميركية سيرينا ويليامس مشيراً إلى أنها من أهم الرياضيات على الإطلاق. مقابلات تقارير إخبارية رافاييل نادال دورة سينسيناتي -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة استاد لوسيل ينال شهادات تقييم مرموقة 0:50 دقيقة توخيل وكونتي يواجهان خطر الإيقاف 0:34 دقيقة جابر تضع نصب عينيها التتويج بلقب بطولة أميركا 1:01 دقيقة فتح الباب أمام مشجعي اليوم الواحد 1:29 دقيقة نادال يتحدث عن آخر تطورات إصابته في البطن 0:42 دقيقة فوز فرنسا على كندا في كأس العالم للشابات 0:54 دقيقة تن هاغ يلغي يوم الراحة للاعبي مانشستر يونايتد 0:44 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يدرس ما حدث بين توخيل وكونتي 0:39 دقيقة فياريال يستعير الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو مجدداً 0:37 دقيقة ليما وستوباتشوك يتوجان بلقب "ميندوسا بريميير بادل"