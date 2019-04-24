وحجز نادال مكانه في الدور ثمن النهائي بتفوقه بنتيجة 6-7 (7-9)، 6-4 و6-2، ليلتقي في الدور المقبل مواطنه دافيد فيرير الذي أقصى الفرنسي لوكا بوي الخامس عشر في البطولة اليوم أيضاً بنتيجة 6-3 و6-1.

ويشارك نادال في الدورة الكاتالونية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (11)، منها ثلاثة في الأعوام الثلاثة الماضية، بعد خسارته السبت أمام الإيطالي فابيو فونييني في دورة مونتي كارلو، حيث كان أيضاً يبحث عن لقبه الثاني عشر بالإجمال والرابع توالياً.

وفي مباراته الأولى في الدورة بعد إعفائه من خوض منافسات الدور الأول، بدا نادال متوتراً في بداية اللقاء ضد لاعب مصنف 63 عالمياً، ولم يتمكن في آخر 15 محاولة من التفوق على أحد المصنفين الخمسة الأوائل في العالم. وعلى رغم تقدم "الماتادور" بنتيجة 4-3 بعد كسر للإرسال، عاد ماير ليعادل النتيجة 5-5 ويجر المجموعة الأولى إلى شوط فاصل تقدم فيه مرتين 3-1 و4-2 وأتيحت له فرصتان لحسمه.

لكن الأرجنتيني تمكن من الثبات وحسم المجموعة الأولى لصالحه، منتزعاً مجموعة ثانية فقط من منافسه الإسباني في سادس مواجهة بينهما، علما بأن اللقاءات الخمسة الماضية انتهت كلها لصالح نادال.

وأمسك نادال بزمام المبادرة في المجموعتين التاليتين، وتمكن من الفوز بالثانية بعدما حافظ على كسره إرسال الأرجنتيني في بدايتها، قبل أن يتفوق بشكل أسهل في المجموعة الثالثة مستفيداً من تراجع أداء ماير.

ويستعد نادال المتوج بـ17 لقباً في البطولات الكبرى، إلى الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات الغراند سلام، والتي تنطلق أواخر أيار/مايو المقبل. لكن الإسباني الذي كانت مونتي كارلو دورته الأولى منذ انسحابه بسبب إصابة في الركبة حدثت له في دورة إنديان ويلز الأميركية منتصف آذار/مارس الماضي، بدا وكأنه لم يستعد بعد مستواه المعهود، لاسيما في الخسارة القاسية أمام فونييني السبت 4-6 و2-6.

الإصابة تُبعد فونييني

وفي مقابل عبور الإسباني الى ثمن نهائي برشلونة، أعلن المنظمون الأربعاء أن فونييني الذي تقدم إلى المركز 12 عالمياً بعد فوزه في نهائي مونتي كارلو على الصربي دوشان لايوفيتش، سيغيب عن الدورة الكاتالونية المقامة أيضاً على ملاعب ترابية، وذلك بسبب إصابة في الفخذ.

