وسيواجه نادال في الدور المقبل مواطنه كارلوس ألكاراث الفائز على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4 و6-7 (4-7) و6-3.

كما تأهل ألكسندر زفيريف إلى الدور ذاته بعد 40 دقيقة من مباراته أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي لانسحاب الأخير في المجموعة الثانية بسبب الإصابة، بعد مجموعة أولى حسمها الألماني لصالحه 6-3 وكان متقدماً بشوط مقابل لا شيء في الثانية.

وسيلاقي زفيريف في ربع النهائي الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الفائز على الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-2.

كما فاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و6-4، ليلاقي في ربع النهائي أندري روبليف الذي تخطّى البريطاني دانيال إيفانز 7-6 (9-7)، و7-5.