ونال الإسباني المتوج أربع مرات في كندا، يوم راحة إضافياً السبت بانسحاب الفرنسي غايل مونفيس من مباراتهما في نصف النهائي، بينما تفوق مدفيديف على مواطنه كارن خاتشانوف بنتيجة 6-1 و7-6 (8-6).

وكان مونفيس المصنف 16 في الدورة، قد خاض مباراة ربع النهائي السبت أيضاً، بعدما أرجأت الأمطار مباراته المقررة الجمعة ضد الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت. وعلى رغم فوزه بنتيجة 6-4، 3-6، و7-6 (7-2)، عانى الفرنسي من إصابة طفيفة في الكاحل، وكان يحتاج إلى وقت أطول للتعافي من الساعات القليلة الفاصلة بين مباراتيه في ربع النهائي ونصف النهائي. وفضل اللاعب البالغ 32 عاماً عدم خوض مباراة ثانية في اليوم ذاته، لاسيما مع اقتراب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، والتي تنطلق في 26 آب/أغسطس.

وقال مونفيس "كنت سعيداً لأنني تمكنت من القتال رغم الظروف"، مشيراً إلى أنه حاول تقديم أفضل ما لديه طوال الأسبوع "وأظهرت اليوم (السبت) أنني لا زلت مقاتلاً". أضاف "ربما كان القرار الأسلم ألا ألعب هذه الليلة"، في إشارة لمباراته ضد نادال التي كانت مقررة مساء السبت.

وأوضح الفرنسي أنه شعر بآلام في الكاحل في مطلع المجموعة الثانية من لقائه ضد منافسه الإسباني "كنت أعاني لدى العودة الى الخلف، وكان كاحلي يؤلمني، وتعرض للأذى مجدداً (...) كان على ما يرام لأنني كنت قادرا على الجري بشكل كبير في الشوط التالي".

وتابع "لكن في المجموعة الثالثة فضلت اللعب على إرسالي فقط. لم أكن أتمتع بالطاقة الكافية للفوز في الأشواط على إرساله (باوتيستا أغوت). كنت قلقا على كاحلي".

وفي نصف النهائي الثاني، خرج مدفيديف متفوقاً في أول نصف نهائي روسي بالكامل في دورات الماسترز، والذي جمع بين أبرز لاعبَين في بلادهما حالياً، أي خاتشانوف المصنف سادساً في الدورة والثامن عالمياً، ومدفيديف الثامن في الدورة والتاسع عالمياً.

ويخوض مدفيديف في النهائي أول مواجهة مباشرة مع الماتادور الإسباني.

وقال بشأنها "ستكون مميزة، لكن ثمة ضغط إضافي أيضاً" لاسيما وأنه أول نهائي له في مسيرته الاحترافية في دورة للماسترز.

