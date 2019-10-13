وأكد هذا التتويج بأن ميدفيدف مرشح بقوة للانضمام الى نادي الثلاثة الكبار المؤلف من المخضرمين السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

واحتاج ميدفيديف إلى ساعة و14 دقيقة لتحقيق أول فوز له على منافسه في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

بدأ ميدفيديف المباراة بقوة بفوزه بارساله ثم نجح في كسر ارسال منافسه ليتقدم 2-صفر ثم 3-صفر.

ورد الألماني التحية بكسر ارسال الروسي مقلصاً الفارق إلى 3-2 قبل أن يحتفظ كلا اللاعبين بارساله ويفوز ميدفيديف بالمجموعة الأولى.

وجاء سيناريو مطلع المجموعة الثانية مماثلاً عندما تقدم الروسي 2-صفر ثم كسر ارسال زفيريف مجدداً في الشوط الرابع ليسحمها بسهولة 6-1.

وقال مدفيديف "يا لها من أمسية. اعتقد بأن الملعب كان ممتلأ عن اخره وأنتم (متوجهاً إلى الجمهور) كنتم سندا كبيرا لي منذ مباراتي الاولى هنا".

واضاف "لقد منحتمونني الحيوية اللازمة للفوز بهذه الدورة. شكراً جزيلاً، ستبقى شنغهاي مكاناً مميزاً في قلبي".

أما زفيريف الذي يعتبر من الجيل الجديد المرشح لخلافة الثلاثي الكبار إلى جانب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس فقال متوجهاً بكلامه إلى مدفيديف "كما قلت بالأمس، أنت على الارجح أفضل لاعب في العالم حاليا، الطريقة التي تلعب بها مدهشة".