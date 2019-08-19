ورفع ميدفيديف، المصنف ثامناً عالمياً، كأس إحدى دورات الماسترز للألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد محاولتين فاشلتين هذا العام أمام "المشاغب" الأسترالي نيك كيريوس في واشنطن والإسباني رافايل نادال في مونتريال الأسبوع الماضي.

وبات ميدفيديف خامس لاعب روسي يحرز لقب إحدى دورات الماسترز بعد كل من مارات سافين، نيكولاي دافيدينكو، أندري شيزنوكوف وكارن خاتشانوف.

وعبر ميدفيديف عن سعادته بالفوز بالقول "لقد كانت أفضل ثلاثة أسابيع في مسيرتي"، مضيفاً "كانت عقليتي الأفضل، وإرسالي الأفضل وأسلوبي ثابتاً".

وأردف الروسي الذي أنهى اللقاء أمام منافسه غوفان بكرة ساحقة بعدما أنقذ محاولة كسر إرساله في المجموعة الأخيرة "لم أخض أي مباراة سيئة، وآمل في أن أتابع على المنوال ذاته في الاسابيع المقبلة".

ونجح ميدفيديف في كسر ارسال منافسه في المجموعة الاولى ليتقدم 4-1، قبل أن يرد البلجيكي بقوة ويعادل الكفة، ما دفع الروسي إلى حسم هذه المجموعة لصالحه بشوط فاصل "تاي بريك".

وبدأ الروسي المجموعة الثانية بقوة فكسر إرسال البلجيكي في الشوط الأول، وكان ذلك كافياً كي يحسم المباراة لصالحه.

واعترف مدفيديف "أنا مرهق، بالكاد أقوى على الكلام" وأنّه بدأ يشعر بتشنجات في عضلاته عندما قذف مضربه غاضباً قبل أن ينقذ كسر إرساله.