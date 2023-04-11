زفيريف المصنف الثالث عشر في البطولة واجه صعوبة أمام البداية القوية لمنافسه الذي أنهى المجموعة الأولى لصالحه بستة أشواط لثلاثة، لكن النجم الألماني استعاد توازنه في المجموعتين الثانية والثالثة وحسمهما بواقع ستة لاثنين وستة لأربعة ضاربا موعدا في الدور الثاني مع الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت

كما عَبَرَ البلغاري غريغور ديميتروف إلى دور الاثـنين وثلاثين، بانتصار صعب على الأمريكي الشاب بين شيلتون بمجموعتين لواحدة، بواقع ستة أشواط لواحد، وثلاثة أشواط لستة، ثم ستة أشواط لثلاثة في المجموعة الحاسمة.

وإلى الدور الثاني أيضاً تأهل الإيطالي لورينتسو سونـيغو بعدما قلب تأخره أمام الفرنسي أوغو أومبير إلى فوز بمجموعتين لواحدة، بواقع ثلاثة لستة في المجموعة الأولى وسبعة لخمسة في المجموعتين الثانية والثالثة.

