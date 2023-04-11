وواجه دجوكوفيتش الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، مقاومة كبيرة من الروسي الصاعد من التصفيات في أول مواجهة بينهما وتحديداً في المجموعة الأولى التي احتاج خلالها إلى شوط فاصل لحسمها في صالحه 7-6 (7-5)، قبل أن يكسب الثانية بسهولة 6-2 وينهي المباراة في صالحه في ساعة و48 دقيقة.

وعاد الصربي البالغ من العمر 35 عاما إلى ملاعب كرة الصفراء بعدما منعته السلطات الأميركية من دخول أراضيها بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا الشهر الماضي للمشاركة في دورتي إنديان ويلز وميامي للماسترز (1000).

ويلتقي دجوكوفيتش المتوج باللقب عامي 2013 و2015 في الدور المقبل مع أحد الإيطاليين لورنتسو موزيتي السادس عشر والفائز على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 7-6 (7-1) و6-صفر، أو لوكا ناردي الصاعد من التصفيات والفائز على المونتينيغري فالنتين فاتشيروت المشارك ببطاقة دعوة 7-5 و7-5.

وفي المباراة الثانية احتاج روبليف إلى ساعتين و15 دقيقة للتخلص من عقبة مونار.

كما بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف ثانيا في الدورة، ثمن النهائي بتغلبه على الفرنسي بنجامان بونزي 4-1 ثم بالانسحاب.

وبلغ ذات الدور، البولندي هوبرت هوركاتش العاشر في الدورة بفوزه الصعب على البريطاني جاك دريبر 6-3 و6-7 (3-7) و7-5 في ساعتين و29 دقيقة.



وعاد الألماني المصنف 16 عالمياً ألكسندر زفيريف بنجاح إلى الملاعب الترابية منذ إصابته في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، بفوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 3-6، 6-2 و6-4 في الدور الأول.

وقال زفيريف الذي يواجه في الدور المقبل الإسباني روبرتو باوتيستا "إنه (بوبليك) يلعب بشكل جيد من الناحية التكتيكية، إنه ذكي للغاية. لقد نافسني بقوة وأنا سعيد للغاية بالعبور".

وأضاف الألماني المصنف 13 في الدورة "في العام الماضي، لعبت أفضل كرة مضرب في حياتي، خصوصاً في رولان غاروس، ويجب أن أعتاد اللعب مجدداً على الملاعب الترابية، وعلى الانزلاق".

وأنهى المصنف الثاني عالمياً سابقاً والذي سيبلغ السادسة والعشرين في 20 نيسان/أبريل، موسمه العام الماضي بعدما أصيب بتمزق في أربطة كاحله الأيمن بينما كان يواجه الإسباني رافاييل نادال في نصف نهائي فرنسا المفتوحة.

كما تأهل الإيطالي لورنتسو سونيغو المشارك ببطاقة دعوة بفوزه على الفرنسي أوغو هومبير الصاعد من التصفيات 3-6 و7-5 و7-5، ويواجه الروسي دانييل مدفيديف الثالث في الدور الثاني.

ويلتقي البلغاري غريغور ديميتروف والتشيكي ييري ليهيتشكا في الدور الثاني بعدما تغلب الأول على الأميركي بن شيلتون 6-1 و3-6 و6-3، والثاني على الفنلندي إميل روسوفيوري الصاعد من التصفيات 6-1 و7-5.



