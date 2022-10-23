موزيتي المصنفُ الرابعُ في البطولة احتاج إلى اثنتين وثمانين دقيقة لحسم المجموعةِ الأولى بشوط كسر التعادل بعد منافسة كبيرة وتكافؤ بين اللاعبين، لكنه سيطر بشكل أكبر على أطوار المجموعة الثانية، وانتزعها بستة أشواط مقابل اثنين ليتوجَ بثاني لقب في مسيرته الاحترافية.

