وتأهل مدفيديف (23 عاماً) إلى نهائي إحدى الدورات أو البطولات للمرة السادسة توالياً، في سعيه لإحراز لقبه الرابع هذا الموسم وسيواجه الألماني ألكسندر زفيريف الذي لحقه بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وأتى فوز الروسي الذي بلغ نهائي النسخة الأخيرة من بطولة فلاشينغ ميدوز، رابع بطولات الغراند سلام، على تسيتسيباس السادس (في البطولة)، بعد يوم من تجريد الأخير لمنافسه الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول من لقبه في مباراة من ثلاث مجموعات.

وهو الفوز الخامس توالياً لمدفيديف على تسيتسيباس في نفس عدد المباريات.

وقال مدفيديف "لقد فاجأني تكتيكياً، ولكنها كرة المضرب وكان يتعين علي البقاء في المباراة".

وأضاف "أنا فخور (بالنهائي السادس توالياً)، ولكن الهزيمة تبقى هزيمة وأنا لا أحب الخسارة، حتى في نهائي فلاشينغ ميدوز".

وبلغ مدفيديف المباراة النهائية للبطولات والدورات الخمس الأخيرة التي شارك فيها.

وفي مجموعة أولى تساوى فيها اللاعبان بكلّ شيء، كان الشوط الفاصل الحاسم لصالح مدفيديف، بعدما استمرت المجموعة 43 دقيقة.

في الثانية، نجح مدفيديف في كسر إرسال منافسه اليوناني في الشوط الثالث، وحصل على فرصة حسم المباراة لصالحه بتقدمه 5-4 والإرسال معه، غير أن تسيتسيباس نجح في تعديل النتيجة 5-5 بكسر إرسال الروسي، قبل أن يرد الأخير التحية في الشوط التالي.

وأمام فورة غضب من تسيتسيباس عاد مدفيديف إلى الواجهة وحسم المجموعة في الشوط الثاني عشر وبالتالي المباراة لصالحه.

وضرب مدفيديف موعداً في النهائي الأحد مع زفيريف الفائز على بيريتيني بنتيجة 6-3 و6-4 في ساعة و7 دقائق.



وقال زفيريف بعد وصوله إلى نهائي إحدى دورات الماسترز للمرة الأولى هذا العام والسادسة في مسيرته "من الرائع التأهل إلى المباراة النهائية، وقد لعبت بشكل جيد هذا الأسبوع، في أول نهائي لي في الصين وأتشوق لخوض النهائي غدا".



وتابع عندما سُئل حول عدم خسارته امام مدفيديف في مواجهاتهما الأربع السابقة "لعبنا مباريات رائعة سابقاً وآمل أن أتابع السلسلة الناجحة ضده، لكنه (مدفيديف) تمكن من التأهل إلى سادس نهائي له على التوالي هذا العام وهو ربما الأفضل حالياً في العالم".



واستغل زفيريف قوة ارسالاته ليفرض توفقه على بيريتيني، مستفيداً في الوقت ذاته من عدم دخول منافسه في أجواء المباراة بسرعة، ليكسر إرساله باكراً في المجموعة الأولى التي حسمها بكرة ساحقة في 31 دقيقة.



وبدا أن بيريتيني استعاد مستواه في المجموعة الثانية وتساوى مع الألماني 4-4، قبل أن يضاعف من الأخطاء المباشرة ليخسر ارساله والمجموعة والمباراة.

