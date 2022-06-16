وبعد مجموعة أولى صعبة أنقذ فيها نفسه من خسارتها ثلاث مرات حين كان متخلفاً 4-5، فرض مدفيديف تفوّقه التام في المجموعة الثانية وحرم منافسه المصنف 42 عالمياً من بلوغ الدور ربع النهائي.

وأشاد مدفيديف بمنافسه البيلاروسي الذي "إلى جانب حصوله على ثلاث فرص للفوز بالمجموعة الأولى، حظي أيضاً بثلاث أو أربع فرص لكسر إرسالين في الثانية، بالتالي نعم، كانت مباراة صعبة"، معرباً عن "سعادتي بالخروج منتصراً من مواجهة صعبة ثانية توالياً" ضد إيفاشكا الذي خسر أمام الروسي في ربع نهائي دورة سهرتوخنبوس الهولندية 6-7 (8-10) و4-6.

ويلتقي مدفيديف في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت المصنف سابعاً في الدورة والهولندي تالون غريكسبور.

كما تأهّل الروسي كارين خاتشانوف إلى ربع النهائي بالفوز على الصربي لاسلو دجيري بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-6 (7-4) و6-4.