المجموعة الأولى أظهر فيها كودرا بعض المقاومة، لكن اللاعب الإسباني تمكن من الفوز بها بواقع ستة أشواط لثلاثة.

أما المجموعة الثانية فشهدت اكتساحاً كاملا لتابيرنر حيث لم يخسر خلالها أي شوط، لينهي المباراة بسهولة في ظرف ساعة وست دقائق فقط، ضاربا موعدا مع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في الدور الثاني.

كما عبر الفنلندي إيميل روسوفوري إلى الدور الثاني، بفوز سهل على الإسباني المخضرم فيليثيانو لوبيث بمجموعتين دون رد.

روسوفوري لم يخسر طوال المباراة سوى شوط واحد فقط وكان ذلك في المجموعة الأولى، ليتأهل لمواجهة الكازاخي أليكساندر بوبليك في الدور الثاني.

