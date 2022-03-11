ونجح فونيني، الذي خسر المجموعة الأولى بثلاثة أشواط لستة في تعديل الكفّة في المجموعة الثانية، بستة أشواط لثلاثة ثم أنهى المجموعة الثالثة بذات النتيجة ليتجاوز رقم المصنف الرابع عالميا سابقا الإيطالي أدريانو باناتا كأكثر لاعب إيطالي تحقيقا للانتصارات بثلاثمة واثنين وتسعين فوزا.

من جهته تأهل الأسترالي نيك كيريوس للدور ذاته بفوزه السهل على الأرجنتيني سيباسيتان بيز بمجموعتين دون مقابل.

وتمكّن كيريوس المشارك ببطاقة دعوة من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة ثم أنهى الثانية بستة أشواط دون رد ليحقق فوزه خلال ساعة واثنتي عشرة دقيقة فقط.

