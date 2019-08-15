غرامة كبيرة لكيريوس بعد تصرفاته الغريبة

وعاقبت رابطة اللاعبين المحترفين كيريوس لما صدر عنه خلال المباراة بغرامة قيمتها 113 ألف دولار اميركي، بالإضافة إلى إنذار قد يعرضه للإيقاف بعد انتهاء التحقيق.

ورغم أن خاتشانوف المصنف ثامنا عالمياً الذي بلغ مؤخراً نصف نهائي دورة مونتريال الكندية للماسترز، هو من بلغ الدور الثالث إلا أنّ الاسترالي المصنف 27 عالمياً، خطف الأضواء مرة أخرى بسبب تصرفاته عندما قرر مغادرة الملعب لدخول المرحاض رغم أنّ الحكم الإيرلندي فيرغس مورفي اعترضه قائلاً إنّه ليس هناك متسع من الوقت.

ولم يأبه كيريوس لما قاله الحكم وتوجه إلى المرحاض مع مضربين تحت ذراعه.

وقد ظهر على الكاميرات وهو يحطم المضربين في أحد الأنفاق المؤدية إلى الملعب قبل أن يعود وهو يوجه العبارات النابية إلى الحكم.

وخلال اللقاء أمام خاتشانوف قال كيريوس: "لمَ أواجه دائماً المشاكل عندما يجلس +كيس البطاطا هذا+ على الكرسي؟".

وتابع: "إنّه الحكم الاسوأ على الإطلاق، لا نقاش حول ذلك، كل مرة ألعب يقوم بأمور غبية".

ومع نهاية اللقاء، رفض اللاعب مصافحة الحكم وبصق في وجهه عن بعد أمتار قليلة ورمى حذاءه باتجاه الجمهور قبل أن يعطي مضربيه المكسورين إلى اثنين من المشاهدين الشبان في المدرجات.

