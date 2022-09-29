ونجح سينر المصنف الأول في البطولة في كسب المجموعة الأولى بنتيجة 6-3.

وواصل اللاعب الإيطالي سيطرته على مجريات المباراة لينهي المجموعة الثانية لمصلحته بنتيجة 6-4 ويمضي نحو دور الثمانية.

ويواجه سينر في ربع النهائي الأسترالي ألكسندر فوكيتش الفائز على الإسباني فيرناندو فيرداسكو بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 1-6 و6-4 و6-3.

كما تأهّل الألماني يان لينارد شتروف إلى ربع النهائي بفوزه على الفرنسي أوغو أمبير بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-1.

كما بلغ الدنماركي هولغر رونه ربع النهائي بالفوز على الإيطالي لورينتسو سونيغو بمجموعتين لواحدة بواقع 6-7 (1-7) و6-4 و6-3.

هذا وفجّر السويسري مارك أندريا هوسلر مفاجأة كبيرة بعد إطاحته بالإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف الثاني في البطولة البلغارية من ثمن النهائي بمجموعتين لواحدة بواقع 6-3 و3-6 و6-2 ليعبر لملاقاة البولندي كاميل مايخشاك.

