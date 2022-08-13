أنهى البولندي هوبرت هوركاش، المصنف عاشراً عالمياً، الجمعة سلسلة انتصارات الأسترالي نيك كيريوس بفوزه عليه 7-6 (7-4) و6-7 (5-7) و6-1 في دورة مونتريال ذات الألف نقطة للماسترز لكرة المضرب، وبات أوّل المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.

وتوقفت سلسلة كيريوس، المصنف 37 عالمياً، عند 9 انتصارات توالياً و15 فوزاً في 16 مباراة منذ خسارته نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام، قبل أن يحرز دورة واشنطن الأسبوع الماضي في أوّل ألقابه منذ 3 أعوام.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها البولندي، ابن الـ 25 عاماً والساعي للقبه السادس في مسيرته، المربع الذهبي في كندا، حيث يقابل النرويجي كاسبر رود السابع والفائز بسهولة مطلقة على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع بنتيجة 6-1 و6-2 في 74 دقيقة.

وحقق النرويجي الذي وصل إلى نهائي النسخة الأخيرة من رولان غاروس الفرنسية والساعي للقبه الرابع هذا العام فوزه السهل غداة انتصاره الصعب في مباراة ماراتونية استمرت لأكثر من ثلاث ساعات أمام الاسباني روبرتو باوتيستا أوغوت 6-7 (4/7) و7-6 (7/4) و6-4.

ويدرك هوركاش صعوبة مهمته أمام رود اذ كان خسر أمامه في المواجهة الاخيرة بينهما في رولان غاروس في أيار/مايو.

ويجمع نصف النهائي الثاني الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 23 عالمياً والبريطاني دانيال إيفانز (39)، بعد فوز الأوّل على مواطن الأخير جاك درابر 7-6 (7-4) و6-1 والثاني على الأميركي توني بول 1-6 و6-3 و6-4.

ويأمل الإسباني في تحقيق لقبه السابع في دورات المحترفين في مسيرته.

