ويلتقي روبليف في المباراة النهائية مع الفائز من الإيطالي يانيك سينر والدنماركي هولغر رونه.

وأحرز روبليف 12 لقباً خلال مسيرته بينها ثلاثة ألقاب على الملاعب الترابية.

ويأمل روبليف أن يحالفه الحظ هذه المرة بإحراز اللقب، خلافا لخسارته النهائي امام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عام 2021.

في المجموعة الاولى وبعد أن تبادل اللاعبان كسر الارسال، نجح فريتز في حسمها بعد ان كسر ارسال منافسه في الشوط الثاني عشر.

وضرب روبليف بقوة في المجموعة الثانية وحسمها في صالحه بسهولة 6-1.

وفي مطلع المجموعة الثالثة الحاسمة، تقدم روبليف 3-2 عندما توقفت المباراة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الإمارة قبل أن يستأنفها اللاعبان وسط سيطرة للروسي الذي أنهاها لصالحه، حاسماً اللقاء في ساعتين و7 دقائق.

ويلاقي روبليف في المشهد الختامي للبطولة الدنماركي هولغر رونه، التاسع عالمياً، الفائز على الإيطالي يانيك سينر، الثامن على العالم، بنتيجة 1-6 و7-5 و7-5.