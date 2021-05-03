ويواصل هاريس المصنف 54 عالمياً مستوياته المميزة هذا العام بعد أن أطاح بالنمساوي دومينيك تييم والكندي دنيس شابوفالوف في طريقه الى نهائي دبي في آذار/مارس الفائت قبل أن يخسر امام الروسي أصلان كاراتسيف الذي أقصى الفرنسي أوغو اومبير 7-5، 6-4 من مدريد الاثنين.

أنقذ ديميتروف ثلاث فرص لخسارة المباراة في المجموعة الثالثة قبل أن يكسر إرسال منافسه ويفرض شوط كسر التعادل حسمه هاريس لصالحه.

وقال الجنوب افريفي بعد الفوز "كانت مباراة متقلبة كثيرًا...شعرت بالتوتر قليلا في النهاية ولكني سعيد أني حسمتها".

ويلتقي هاريس في الدور الثاني من مشاركته الأولى في مدريد مع الاسترالي اليكس دي مينور.

كما تأهل الى الدور التالي الأميركي المخضرم جون إيسنر الفائز على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-4، 7-6 (8/6) وشابوفالوف (14 عالميًا) الذي أطاح بالصربي الآخر دوسان لايوفيتش 6-1، 6-3.

وبلغ الإيطالي فابيو فونيني المصنف 28 عالميًا الدور المقبل بفوز صعب على الإسباني كارلوس تابيرنر 7-6 (7/4)، 2-6، 6-3.

من جانبه بلغ البريطاني دانييل إيفانس الدورَ الثاني من الطولة بعد فوزِه على الفرنسي جيريمي شاردي بمجوعتين لواحدة.

المباراةُ شَهِدت نديةً كبيرةً بين اللاعبين، حيث تبادلا الفوزَ في المجموعتين الأولى والثانية، وبشوط كسر التعادل، قبل أن يَفرِضَ إيفانس سيطرته على المجموعة الثالثة والفاصلة، ويَحسِمها لصالحه بستة أشواط مقابل شوطين، حَاجزا مكانه في الدور الثاني.