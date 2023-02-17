ويواجه ديميتروف المصنّف الـ28 عالمياً السبت الروسي دانييل مدفيديف المصنف 11 عالمياً والسادس في البطولة الذي جرَّد الكندي فيليكس أوجيه الياسيم الثامن عالمياً والثالث في البطولة من اللقب، عندما تغلب عليه 6-2 و6-4.

وظهر ديميتروف الأكثر تماسكاً في اللحظات الأخيرة من المباراة في المبادلات الطويلة، ونجح في قلب الطاولة على منافسه في المجموعة الثالثة الحاسمة بعدما كسر الاخير إرساله في الشوط الأول، قبل أن يرد البلغاري التحية ويفرض التعادل 6-6 وبالتالي الاحتكام الى شوط فاصل.

وأبان ديميتروف عن قوته الذهنية في الشوط الفاصل بعدما تخلف صفر-3 ثم 4-6، قبل أن يكسب أربع نقاط متتالية ويحسمه في صالحه 8-6 وبالتالي المباراة.

